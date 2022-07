Collecte de denrées alimentaires du Léo Club : « On ne peut être que surpris par la générosité du public à Mayotte »

Accompagner les populations les plus précaires en ce mois de ramadan par la distribution de denrées alimentaires destinées à préparer le futari (repas de rupture du jeûne), telle est l’objectif porté par conjointement par le Léo Club (version moins de trente ans du Lyons Club), le Lyons Club et l’association Soliha. Ainsi, sous l’impulsion du Léo club et grâce à la mobilisation de ses membres, des collectes ont été entreprises dans les magasins HD et Baobab deux week-ends durant.

Et le succès aura été au rendez-vous : de nombreux caddies ont pu être remplis, composés de denrées alimentaires non périssables en tout genre. « On a pu constater que les gens sont généreux, ils donnent spontanément. Ça peut être un kilo de farine, de sucre, d’huile, tout ce qui est matière non périssable. Parfois certains venaient avec carrément un carton d’huile… On a pu à l’issue de ces 4 jours, constituer treize caddies » explique Habiba Dissou Belo, vice-présidente du Lyons Club Mayotte Ylang. Une initiative du Léo Club donc, concrétisée sur le terrain par la participation de Soliha. Comme l’explique la directrice, Anazade Amdjad : « puisque nous Soliha nous accompagnons à l’insertion sociale plus de 400 familles tout au long de l’année dans divers dispositifs, nous avions les personnes en difficulté qui pourraient bénéficier de cette aide alimentaire. Donc quand ils sont venus nous voir, nous avons vraiment été ravis parce qu’on sait ô combien ici les familles sont en difficulté, et d’autant plus pendant ce mois de ramadan, où les tablées sont un peu plus importantes, c’est important de montrer un peu cette solidarité pendant ce mois de ramadan ». Tout au long de la semaine dernière, une soixantaine de colis ont ainsi pu être distribués à autant de familles. Et ce samedi, sur le talus de Majicavo Dubaï, l’opération touchait à sa fin, avec la distribution des 13 derniers colis. Les treize dernières familles, habitant les logements sur les hauteurs de Majicavo Dubaï récemment construits par la ville de Koungou et dont Soliha possède la gestion locative se sont donc vu remettre différents produits : pâtes, huile, sucre, farine, etc…

« Je vous assure, un kilo de farine ou de lait pour des familles essentiellement nombreuses, c’est important. On ne peut pas se permettre là aujourd’hui, quand on voit effectivement l’écart des salaires, l’écart des niveaux de vie, on ne peut pas se permettre de passer à côté de ces personnes dans le besoin » précise Habiba Dissou Belo.

Des cadeaux pour les nouveaux-nés

En ce lundi de Pâques, le Lyons Club continuait sur sa lancée en distribuant des cadeaux à une quarantaine d’enfants au sein du service pédiatrie du CHM. Des jouets issus de la grande collecte de 2019, qui continue aujourd’hui encore de faire des heureux. « On couvre aussi bien les fêtes religieuses musulmanes que catholiques, on est une association laïque, donc il n’y a pas de préférence quelle que soit la religion » explique Habiba Dissou Belo.

« Il reste encore des cadeaux, qui serviront aussi pour le jour de l’Aïd. Et on va recommencer cette grande collecte pendant deux semaines, encore une fois on ne peut être que surpris par la générosité du public à Mayotte » conclut la présidente du Lyons Club.

Mathieu Janvier