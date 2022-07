AVIS DE CONSTITUTION – SARL HATEMI IMPORT

Par acte sous seing privé du 12/04/2022, il a été constitué une société.

Forme : Société à Responsabilité Limitée

Dénomination sociale : HATEMI IMPORT

Siège social : 8 ROUTE DE LA PLAGE DU PENDU HAMAHA KAWENI 97600 MAMOUDZOU

Capital : 1000 € divisé en 100 parts de 10 euros

Objet : Le commerce (import, export, négoce, achat et vente) en détail et en gros d’articles et produits de quincaillerie, de matériaux de construction, ciment et bois.

Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de Mamoudzou.

Gérants : Madame IKBAKHOUSSEN AREFA et Madame IKBALHOUSSEN Rababe, toutes deux demeurant 8 ROUTE DE LA PLAGE DU PENDU HAMAHA KAWENI 97600 MAMOUDZOU

Immatriculation RCS DE MAMOUDZOU

Pour Avis.