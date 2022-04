Pas moins de dix médailles pour la ligue de kick boxing de Mayotte aux championnats de France

10 médailles, c’est ce que les sportifs de la ligue de kick boxing de Mayotte ont remporté ce week-end, aux championnats de France de Kick Boxing. Et parmi ces succès à répétitions, nos kick boxeurs locaux ont notamment remporté trois médailles d’argent, et une médaille d’or. Le président du Conseil départemental, comme à son habitude, n’a pas manqué de féliciter nos sportifs, et tout particulièrement la jeune Mariame Ahmed championne de France dans la catégorie des 16 ans. “C’est une très belle démonstration du kick boxing mahorais qui participera aux Jeux des îles, ce qui augure de belles perspectives”. Une fois de plus, les athlètes mahorais prouvent leur talent.