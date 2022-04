Yasmina Aouny et Issa Issa Abdou candidats du MDM aux élections législatives de juin prochain

C’est un parti « rajeuni, unifié et féminisé » qui a présenté, lors de sa conférence de presse qui s’est tenu au Mermoz ce jeudi, ses candidats pour les élections législatives du mois de juin prochain. Pour Issa Issa Abdou candidat du Mouvement pour le Développement de Mayotte (MDM) dans le sud de l’île, le constat est sans appel « la prochaine mandature est celle de l’action ou du chaos. Nous sommes candidat pour faire autrement par rapport à ce qui a été fait. Il est nécessaire que les choses changent». L’enjeu est de taille, « il faut que la population ressente que les revendications sont portées au plus haut niveau. Défendre Mayotte c’est cruciale, il faut des résultats concrets », a souligné l’ancien 4ème vice-président du Département.

Au nord de l’île, le MDM a donné l’investiture à la romancière Yasmina Aouny. La candidate a mis en exergue dans sa prise de parole la nécessité de « défendre l’intérêt de Mayotte ». Pour ce faire, « notre positionnement se justifie par le fait que nous avons pleinement conscience qu’il faut discuter avec tous les gouvernements qu’ils soient de gauche ou de droite ». Dans la perspective du second tour de l’élection présidentielle, elle a néanmoins souhaité rappeler que le parti « ne possède pas le vote des électeurs. On prend acte de la colère du peuple souverain, le vote Marine Le Pen ne doit pas être dénigré mais il est plus que nécessaire de faire une différence entre les deux candidats qualifiés ».

Le MDM reste ouvert à l’ensemble des forces de proposition ayant d’autres influences et qui sont « prêt à développer Mayotte ». Ainsi, au sud de l’île, « il y a des forces extérieures au parti qui nous soutiennent » tandis qu’au nord « un travail avec l’Union populaire et La France insoumise est réalisé ». La détermination était bien présente, en témoignent les propos tenus par Yasmina Aouny « le regard est tourné vers l’avenir. Il est temps d’aller au front ».

Pierre Mouysset