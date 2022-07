MARCHÉ DE FOURNITURE : ACHAT D’UN VÉHICULE TYPE 4X4 – OFFICE DE TOURISME DE LA 3CO

NUMÉRO DE MARCHÉ :

N°2022/01

POUVOIR ADJUDICATEUR:

Office de Tourisme de la 3CO

TYPE DE PROCÉDURE :

Marché à procédure adaptée, avec possibilité de négocier, selon les articles L2123-1 et R2123-1 à R2123-7 du code de la commande publique

OBJECTIFS DE LA CONSULTATION :

l’Office de Tourisme recherche un véhicule pour le bon déroulement de ses missions au sein du territoire de la 3CO et de Mayotte

DATE ET MODALITÉS DE REMISE DES OFFRE :

La consultation est ouverte jusqu’au 21/04/2022 à 10h00. Les offres seront adressées uniquement par voie dématérialisée sur le site du profil acheteur.

Caractéristiques techniques souhaitées :

Véhicule neuf type SUV ou 4×4

Puissance motorisation 110 à 150 ch-6 à 8 chevaux fiscaux

Boite de vitesse manuelle ou automatique

Allumage automatique des feux

Avertisseur d’angles morts

Climatisation automatique

Roue de secours

Radars de recul

Banquette AR avec dossier rabattable 1 /3 -2/3

Système antiblocage des roues (ABS)

Ordinateur de bord

Garantie de 3 ans

Délai de livraison de 1 mois maximum ou prêt d’un véhicule en attendant la livraison

Des variantes peuvent être proposées en termes de caractéristiques en justifiant les différences.

BUDGET MAXIMUM :

35 000€ HT

DOCUMENTS À FOURNIR :

– Offre valable 120 jours

– Fiche technique détaillée

– Planning de livraison

APPRÉCIATION DES OFFRES

Les critères d’appréciation des offres seront, par ordre d’importance : le respect des caractéristiques techniques (20 points) et le prix (20 points).

Chaque critère sera calculé par application des formules suivantes :

Valeur technique = [note cohérence avec caractéristiques techniques demandées (10 points) + note garantie (5 points) + note service après-vente (3 points) + note options du véhicules (2 points)]

Note du prix = [1-(montant de l’offre analysée -montant de l’offre la plus basse) / montant de l’offre la plus basse] *20

Dans le cas d’offres jugées équivalentes, le critère prix départagera les offres.

Le pouvoir adjudicateur pourra éventuellement entamer une négociation en veillant à l’égalité de traitement des candidats et à la transparence de la procédure. La négociation pourra notamment porter sur : le prix des prestations, les conditions de réalisation

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires, les échanges se feront sur la plateforme de dématérialisation.