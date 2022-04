La jeunesse de Mayotte participe au rayonnement culturel de l’île 

« Une dynamique qui prend de l’ampleur ». Incontestablement, il est difficile d’aller à rebours des propos de Sophie Huvet directrice de l’association Hip Hop Evolution. Au cours des prochains jours, semaines et mois, les artistes hip hop de l’île vont accroître leur visibilité que ce soit en métropole ou à l’international.

Le Train-Théâtre à Portes-Lès-Valence programme le Spectacle “Walé”

Le samedi 16 avril, six danseurs professionnels accompagnés par Hip Hop évolution vont se produire sur la scène du Train- Théâtre à Portes-Lès-Valence dans la région Auvergne-Rhône Alpes. Sophie Huvet revient sur l’origine de cette programmation, « des personnes de ce théâtre sont venues à Mayotte à plusieurs reprises par le biais de leur collaboration avec le festival Milatsika. Sur le territoire ils sont allés à la rencontre d’autres acteurs culturels. Ils nous ont contacté, ils ont vu comment on travaillait. En 2019, le directeur d’alors était venu au festival Hip Hop Evolution et avait émis le souhait de faire quelque chose avec nous ». C’est désormais chose faite avec les deux représentations du spectacle « Walé », pièce chorégraphique ayant pour origine le parcours personnel du danseur Mohamed. « Traiter le thème de l’immigration dans ma première création est un devoir. C’est mon parcours. C’est comme si je devais quelques choses à l’immigration ».

Deux danseurs de Mayotte participeront au Battle de Vaulx international

En avril se tiendra également les Battle de Vaulx international. Deux danseurs de Mayotte ont été sélectionnés pour y participer le samedi 23, une grande première. Une opportunité qui découle des logiques de réseaux des partenaires culturels comme l’explique Sophie Huvet « Mayotte fait partie depuis quelques années de la dynamique du breakdance français. En invitant des danseurs et professionnels durant le festival Hip Hop Evolution, c’est un moyen de faire connaître l’île, ils en parlent. Les organisateurs du Battle nous ont contacté et nous ont dit qu’ils voulaient sélectionner deux danseurs ». La sélection s’est opérée durant le festival Hip Hop Evolution de mars dernier par Bboy Lilou, danseur emblématique français, multiple champion du monde de breakdance. D’ailleurs les finalistes du Battle of the Year de Mayotte participeront au Battle of the Year France. Cette compétition se déroulera au Zénith Sud de Montpellier le samedi 15 mai. L’enjeu est de taille puisque les danseurs vont tenter de décrocher leur ticket pour la finale internationale qui se tiendra au Japon en décembre prochain.

Hip Hop Asili Festival, 1er festival Hip Hop Tanzanien- Français

« L’association Attitude qui est un partenaire à Montpellier nous a invité à participer au sommet Afrique-France en septembre dernier. Il y avait la présentation d’un programme spécifique de développement du hip hop sur le continent. L’idée était que l’on puisse échanger avec des acteurs de ce milieu qui évoluent en Afrique de l’Est et en France » explique Sophie Huvet. « Sachant que depuis 5 ans on a initié un réseau hip hop océan Indien dans lequel on a commencé à inclure des pays d’Afrique de l’est, nous avons eu l’occasion de rencontrer plusieurs personnes qui ont pu constater que nous étions déjà très avancés dans la professionnalisation des danseurs hip hop ». Ces échanges et rencontres auront donc permis à Mayotte d’être invitée à prendre part à la dynamique régionale de l’Afrique de l’Est afin d’associer son expérience à celle des autres territoires de la zone que ce soit la Tanzanie, le Kenya, le Mozambique ou encore les Comores, l’Ouganda, le Burundi, etc… Pour ce faire, des danseurs de l’île seront sélectionnés en mai prochain pour participer au Battle en Tanzanie. En outre, une pièce chorégraphique de Mayotte sera programmée dans le cadre du festival.

Autant d’événements et spectacles qui mettent en exergue la jeunesse de Mayotte et son implication dans le rayonnement culturel de l’île. Ainsi, ce sont autant de moyens de rendre le département visible. « C’est une évidence que plus on sera diffusé plus cela justifiera l’intérêt d’avoir un lien de travail et de professionnalisation qu’est le Paradis des Makis. Il prend tout son sens ».

Pierre Mouysset