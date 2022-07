Cérémonie de signature du Contrat régional de transition énergétique

Si le Département de Mayotte signera officiellement une fois la délibération prise, les 4e et 2e vice-présidentes ont d’ores et déjà participé à la cérémonie de signature portant sur le CRTE. Les grandes lignes avaient été récemment présentées à la MJC de Bouyoni, en présence des maires, des élus intercommunaux et du préfet Thierry Suquet.

“Une convention qui va sceller profondément le second départ après la première étape franchie le 24 décembre dernier pour un fructueux partenariat entre nos différentes institutions et pour le bien-être des habitants des communes du Nord” s’est félicitée Zouhourya Mouayad Ben. Elle a rappelé qu’il s’agissait d’un “outil indispensable dans la conduite traditionnelle de la politique de cohésion sociale, cette convention doit également nous permettre de recentrer les programmations sur des actions innovantes et structurantes. Ceci en lien avec les enjeux prioritaires tels l’accès aux droits, l’amélioration du cadre de vie et le renouvellement urbain, la lutte contre l’illettrisme, la lutte contre les phénomènes de violence et ce dans toutes ses facettes, le développement des actions socio-éducatives, l’insertion par l’activité économique”.

En outre, elle a rappelé, en saluant l’ensemble des partenaires institutionnels réunis autour de la table qu’ “au Nord de l’île, ce sont quelques 40 millions d’euros que nous avons apporté en soutien aux projets d’investissement des quatre communes. Il s’agit plus généralement des projets d’aménagement du territoire, de réhabilitation des voiries communales, de rénovation d’équipements sportifs, de soutien aux activités économiques ou encore des opérations basées sur l’’équilibre social, notamment à travers des actions tournées vers des politiques de renouvellement urbain, ou encore d’amélioration de l’habitat, etc…”