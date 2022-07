AVIS DE MARCHÉ FOURNITURES – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CENTRE OUEST (976)

POUVOIR ADJUDICATEUR

Communauté de Communes du Centre Ouest (976)

Anassi DANIEL

97600 Tsingoni

Tel : +33 269637679. Fax : . E-mail : dgast@3co-mayotte.fr

Adresse internet :

Fourniture et pose d’une chambre froide autonome (solaire) positive pour le marché couvert de M’Tsangamouji

Type de procédure : Procédure adaptée – Ouverte.

lot unique

Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés notés sur 20 et énoncés ci-dessous :

Critère Prix

Le prix sera noté sur 20 et pondéré à 30%

Délai

Le délai sera noté sur 20 et pondéré à 20%

Un planning prévisionnel devra être transmis, avec les délais de commande, livraison, installation et mise en service

Valeur technique

La valeur technique sera notée sur 20 et pondérée à 50%

• Une fiche technique de la chambre froide

• Les caractéristiques techniques des batteries, groupes, panneaux photovoltaïques etc.

• Garanti proposé et délai d’intervention

• L’entreprise fournira des références adéquates pour la réalisation des travaux de chambre froides autonomes

• Contrat type d’entretien

Date de clôture : Lundi 02 mai 2022 – 11:00

heure de Mayotte

14 avril 2022