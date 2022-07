AVIS DE CHANGEMENT D’OBJET SOCIAL- IMY TRAVAUX

Dénomination : IMY TRAVAUX.

Forme : SAS au capital de 1000 euros.

Siège social : 5 Rue BAS DE LA FONTAINE Majicavo koropa, 97600 KOUNGOU.

894402718 RCS de Mamoudzou.

Aux termes d’une décision en date du 20 février 2022, l’associé unique a décidé d’étendre l’objet social aux activités de : La réalisation de travaux, rénovation et entretien de tous corps de métiers dans le bâtiments (électricité, plomberie, maçonnerie, menuiserie, carrelage, etc.) pour l’administration publique, privées, particuliers et associations. Toutes prestations de conseils, d’études et d’audit en management, ressources humaines et coaching de ressources humaines, ainsi que tous services y attachés..

Mention sera portée au RCS de Mamoudzou.