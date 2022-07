AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE MARCHE DE TRAVAUX FORESTIERS – OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR :

Office national des forêts, représentée par Monsieur Dominique PAGET, Directeur de l’Agence territoriale de Mayotte.

OBJET DE LA PUBLICITÉ :

Marché public de services forestiers, programme 2022.

Il s’agit d’assurer les opérations de luttes contre des lianes envahissantes en forêts domaniales de Voundzé commune de Dembéni et de Dapani (commune de Bandrélé).

TYPE DE PROCÉDURE ET FORME DU MARCHÉ :

Le présent marché est passé selon la procédure adaptée, soumise aux dispositions de l’article 27 du code des marchés publics (Décret 2016-360 du 25 mars 2016).

Le marché est décomposé de 2 lots géographiques:

• Lot 1 : Lutte contre les lianes envahissantes en forêt domaniale de Voundzé,

• Lot 2 : Lutte contre les lianes envahissantes en forêt domaniale de Dapani,

DATE D’EXÉCUTION :

Les services commandés devront débuter à compter de mai 2022 et doivent être terminés impérativement avant le 05 août 2022 pour les 2 lots.

CLASSIFICATION CPV :

Objet principal : 77312000

CRITÈRE DE SÉLECTION DES OFFRES :

le classement des offres et le choix du/des attributaire (s) sont fondés sur l’offre économiquement la plus avantageuse appréciées en fonction des critères pondérés suivants :

1– Critère de prix des prestations pondéré à (60%)

2– Critères de délai d’exécution, moyens disponibles, des références et de la valeur technique (40%).

CONDITIONS DE RETRAIT DES DOSSIERS ET DE REMISE DES OFFRES (CANDIDATURE ET OFFRES) :

Les dossiers sont à retirer par voie électronique et seront remis par voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation sous la référence 2022-7303-003, à l’adresse suivant : http://www.marches-publics.gouv.fr / PLACE-plate-forme des Achats de l’Etat

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES PLIS :

le vendredi 6 mai 2022 à 12 heures (heure Mayotte).

RENSEIGNEMENTS D’ORDRES TECHNIQUES OU ADMINISTRATIFS :

Contact : M. Dominique PAGET (0639 69 18 29) ou M. Soulaïmana ISSOUFFOU, (0639 69 26 47) Mail : agencemayotte@onf.fr

DATE D’ENVOI À LA PUBLICATION :

vendredi 15/04/2022