AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CENTRE-OUEST (3CO)

Etude de faisabilité et de mise en œuvre d’une feuille de route « natation/baignade » sur le territoire de la 3CO.

IDENTIFICATION DU MAÎTRE D’OUVRAGE (EPCI) :

Communauté de Communes du Centre-Ouest (3CO)

1444, avenue Zoubert Adinani – 97680 Tsingoni

Tél : 02-69-63-76-76. Mail : dga.amenagement@3co-mayotte.fr

POUVOIR ADJUDICATEUR :

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Centre-Ouest.

PROCÉDURE DE PASSATION :

Marché passé selon une procédure adaptée – prestations intellectuelles.

OBJET DU MARCHÉ :

La mission a pour objet la réalisation d’une étude d’opportunité, de faisabilité et de programmation débouchant sur l’élaboration d’une feuille de route pour la réalisation d’équipements nécessaires pour développer la natation et la baignade sur le territoire de la 3CO.

Ces prestations sont réparties en tranche ferme et une tranche conditionnelle :

1. Tranche ferme

La tranche ferme est décomposée d’études d’opportunité, de faisabilité et de programmation opérationnelle.

2. Tranche conditionnelle

La tranche conditionnelle concerne l’assistance à maitrise d’ouvrage de la phase opérationnelle.

NOMBRE DE LOTS :

Le présent marché est constitué d’un lot unique.

LIVRABLES ATTENDUS :

Le titulaire remettra au maître d’ouvrage un dossier en version papier ainsi qu’une version dématérialisée, à adresser par voie de messagerie électronique.

Le livrable final contiendra l’ensemble des éléments précisés dans le présent CCTP et les différents phasages prenant en compte les observations validées lors des COPIL.

CRITÈRES ET JUGEMENT DES OFFRES :

La sélection des offres s’appuiera sur les critères suivants :

o Pertinence et qualité technique : 50 %,

o Respect des délais : 30 %,

o Prix de la mission : 20 %

DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES :

Cent vingt jours (120 jours) à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

DURÉE DE LA MISSION :

12 mois.

PÉRIODE PRÉVUE DE DÉMARRAGE DES PRESTATIONS :

Dès notification du présent marché.

RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION (DCE) :

Aller sur le site http://www.marches-securises.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE :

En plus de l’ensemble des pièces constituant le DCE (dossier de consultation des entreprises), acceptées sans aucune modification, paraphé, datées et signées par le(s) représentant(s) qualifié(s) du prestataire, le pétitionnaire fournira :

• L’acte d’engagement daté et signé ;

• La proposition de prix détaillée, daté(s) et signé(s) ;

• Le mémoire technique très organisé, structuré et hiérarchisé de vingt-cinq pages au plus ;

• Tous autres documents à l’initiative du candidat permettant de mieux appréhender son offre

• La lettre de candidature DC4. Sur ce document figurent l’identification du pouvoir adjudicateur, l’objet du marché, l’identification du candidat, l’objet de la candidature, l’identification du pétitionnaire et sa signature.

• Une attestation sur l’honneur qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de soumissionner ;

• Une attestation relative au respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;

• Les renseignements permettant d’évaluer ses capacités professionnelles, techniques financières ;

• Les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager la société ;

• Les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, et financières du candidat.

Dans le cadre d’un groupement conjoint, une délégation est consentie par les membres au mandataire. Elle doit attribuer au soumissionnaire les pouvoirs les plus étendus pour gérer le marché en son nom, encaisser le paiement des prestations.

DEMANDES D’INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

M. Mohamadi ADAMOU

Directeur Général Adjoint en charge de l’Aménagement

RÉCEPTION DES OFFRES :

Date limite de réception des offres : 27/05/2022 à 23h59.

Les dossiers de candidature doivent être déposés uniquement par voie dématérialisée dans la plateforme http://www.marches-securises.fr.

DATE D’ENVOI DE L’AVIS À LA PUBLICATION :

14/04/2022.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMPÉTENT EN CAS DE LITIGE :

Le tribunal compétent est le tribunal administratif de Mayotte Haut jardin du collège 97600 Mamoudzou. Tel : 0269 61 18 62.