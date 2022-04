Huit jeunes talents de l’UE partiront bientôt à la découverte des régions ultrapériphériques, dont Mayotte

Les collectivités doivent devenir des « sachants », pour manager les bureaux d’études, et non l’inverse. Et compter sur un élu pour porter le projet, et pas seulement couper le ruban. Constatant que plusieurs projets structurants pour Mayotte sont en panne, alors que les besoins, notamment en routes, sont importants, nous avons sollicité Mohamed Hamissi qui nous détaille la méthode à adopter et les freins à lever en interne.