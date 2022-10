12 mois de prison ferme pour avoir commis des violences « avec des branchages »

La violence prend parfois des visages bien saugrenus à Mayotte. Comme en atteste un post de la Police nationale sur les réseaux sociaux, le 8 avril dernier, « une victime s’est présentée au commissariat pour déposer plainte en raison de violences commises sur sa personne avec des branchages ». Un médecin relevait alors une incapacité totale de travail n’excédant pas deux jours. Le mis en cause a été rapidement identifié et localisé.

Le 13 avril, l’auteur des violences a été interpellé et conduit devant les enquêteurs de la police judiciaire. Placé en garde à vue, et entendu sur les faits, il a reconnu l’agression et l’expliquait par l’interposition de la victime entre lui et sa conjointe lors d’une dispute conjugale. Le mis en cause est allé jusqu’à justifier les coups portés.