Le projet de mandature de la nouvelle équipe du Département est connu

« C’est le symbole d’un nouveau départ », lançait le président Ousseni alors qu’était distribué son projet de mandature au début de la séance plénière de ce mardi sur le projet de budget primitif 2022. Sur 40 pages de papier recyclé, il ne fait pas dans l’ostentatoire. « Nous l’avons réalisé en interne, sans soumettre le projet à un cabinet coûteux ».

Le projet de mandature 2021-2028 donne les thématiques que les élus devront cocher au fur et à mesure de leur réalisation. Il a induit la révision du Plan pluriannuel d’investissement (PPI), dont les autorisations de programme ont été portées à plus de 1,6 milliard d’euros cette année.

Trois grands axes le définissent : Favoriser un développement maîtrisé et harmonieux, Mieux vivre ensemble pour un développement plus solidaire, plus protecteur, plus inclusif, plus innovant, et Changer d’ère. « Je m’engage devant vous sur ce projet, que je n’ai pas souhaité construire comme un catalogue de mesures, mais comme un guide des orientations que nous portons pour Mayotte », introduit Ben Issa Ousseni. Qui souhaite « transformer notre département en véritable collectivité régionale ». Réjouissant quand on sait que c’était un des objectifs de la loi Programme pour Mayotte.

Améliorer le quotidien des habitants

Réduire les embouteillages, rédiger un Schéma d’aménagement régional (SAR) que l’on attend depuis des années, coproduire de la sécurité avec l’Etat, la Justice et l’Education, Améliorer la gestion des ressources humaines vers plus d’efficacité, renforcer la culture de la connaissance, sont quelques uns des engagements.

En déclinant le projet de mandature, on retrouve la construction de la Cité administrative, la gratuité piétonne de la barge, les modes de transports alternatifs aériens, maritimes, et numériques, la reconquête du foncier, la couverture du territoire en très haut débit, le soutien au monde agricole et à l’économie bleue, la mise en œuvre du programme européen de coopération INTERREG Canal du Mozambique dont le conseil départemental récupère la compétence, le portage de la candidature de Mayotte aux Jeux des Iles 2027, l’achèvement du maillage des réseaux de PMI et la mise en place de centres médico sociaux décentralisés, le renforcement du dispositif de médiateurs citoyens, la mise en place de permanence de canton pour répondre aux doléances des habitants, etc.

« Un projet qui nous lie »… depuis un an déjà, et pour les 6 ans qui viennent.

A.P-L.