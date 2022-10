Présidentielle : Ben Issa Ousseni demande un engagement écrit des deux candidats pour Mayotte

Bien que n’ayant pas à donner de consignes de vote puisque n’étant pas impliqué directement dans la campagne présidentielle, le président du Département livre ses attentes quant au 2ème tour.

Premièrement, et sans jeu de mot, le président LR du Département ne souhaite pas prendre parti, « estimant que mon statut de président du Conseil départemental devrait me conduire demain à discuter avec le futur chef de l’Etat, sans avoir pris de position qui nuise à ces échanges ».

Mais pendant les deux semaines de campagne, et dans un département qui a très majoritairement placé Marine Le Pen en tête du scrutin, il souhaite que les candidats s’engage par écrit sur « la réalisation de la piste longue, sur le port de Longoni et sur la nécessaire convergence des droits sociaux ».

Des thèmes abordés par le président sortant dans sa lettre aux mahorais, comme le souligne Mansour Kamardine dans une interview qu’il nous a accordée. Si Marine Le Pen est donc priée de livrer ses écrits, Emmanuel Macron devra rassurer, notamment sur un projet de loi, « le compte n’y était pas dans le projet de loi Mayotte avorté, et cette mandature doit être celle des avancées réelles (…) avec une loi Mayotte plus juste et plus complète », souligne Ben Issa Ousseni.

Il appelle les mahorais à aller voter, il est « essentiel de manifester avec force leur attachement de toujours à ce rendez-vous démocratique important qu’est le scrutin présidentiel ».