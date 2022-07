Petits projets… grands leviers pour la biodiversité

L’Office Français de la Biodiversité lance du 1er mars au 9 mai 2022 le programme Te Me Um : trois appels à projets en faveur de la biodiversité des territoires d’Outre-mer français.

En 2022, l’OFB et ses partenaires lancent leur 12ème appel à projets en faveur de la biodiversité des outre-mer dans le cadre du programme Te Me Um. Depuis plus de 12 ans, Te Me Um accompagne les acteurs de la biodiversité des territoires ultra-marins français en réponse aux besoins qu’ils ont exprimés.

Dans leur nouvelle version (dématérialisation des dossiers de candidature, groupes territoriaux d’instructeurs), les trois appels à projets proposés sont ouverts aux acteurs de la biodiversité localisés en outre-mer : associations, collectivités, GIP et établissements publics.

Le programme Te Me Um propose une démarche simplifiée afin de simplifier l’accès à ces financements aux jeunes structures disposant de moyens réduits :

La charge administrative est réduite grâce à un dossier de candidature simplifié et dématérialisé

100% de la subvention est versée après signature de la décision d’aide, ce qui évite au porteur d’avancer les frais liés au projet.

Le réseau d’acteurs Te Me Um est disponible pour conseiller les candidats dans leur démarche



Pour des questions d’ordre pratique sur le règlement, les candidatures en ligne… Pour contacter l’équipe Te Me Um : Alice BELLO (alice.bello@ofb.gouv.fr / +594 (0)6 94 42 22 22) ou Romy LOUBLIER (romy.loublier@ofb.gouv.fr / +33 (0)7 61 45 27 16)

Pour des conseils sur le montage technique de votre dossier, contacter le référent local de votre territoire : accéder à la rubrique “Contacts”

L’appel à micro-projets a pour objectif de faire émerger ou de renforcer des actions opérationnelles en faveur de la biodiversité dans les Outre-mer.

Il vise à :

soutenir de petites initiatives en faveur de la préservation de la biodiversité en Outre-mer ;

favoriser un effet levier à la mise en place d’actions, permettre par exemple d’engager une première expérience de gestion de projet pour de petites structures dans la perspective d’un projet plus ambitieux ou de compléter les financements sur une opération plus importante ;

Modalités de l’appel à micro-projets 2022