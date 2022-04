La gratuité des barges pour les piétons décidée par les élus

Dans le cadre de la présentation du plan de mandature 2021-2028, et du budget primitif 2022, le président du conseil départemental a annoncé se volonté de rendre les barges gratuites pour les piétons, “accompagné d’un toilettage des tarifs pour les véhicules fonctionnant à l’énergie renouvelable et les scooters”.

Lorsqu’il s’est agit de parler budget du Service des Transports Maritimes (STM), on apprenait que le CD mettait 12 millions d’euros en plus sur la table pour équilibrer le budget de fonctionnement. En creusant un peu, il s’avère que sur les 4 millions d’euros de recettes des passages véhicules et piétons, ces derniers ne rapporteraient que 100.000 euros. Le conseil départemental ne fait donc pas un énorme sacrifice, et prend là une mesure hautement symbolique et sociale pour l’ensemble de la population.

Il n’a pas été question dans les débats de l’aide à la continuité territoriale, dont l’application est toujours refusée par l’Etat au motif qu’elle existe entre les territoires d’outre-mer et la métropole, et que le trajet entre Petite et Grande Terre ne relèverait pas de cette compensation à l’éloignement.

Cependant, elle est mise en place en Guyane sur les déplacements intérieurs aériens, qui sont aidés par un dispositif à caractère social mis en place par la région Guyane, au financement duquel participe l’État (ministère chargé des transports), comme le rapporte la réponse d’une question au gouvernement à l’Assemblée nationale en 2013. En complément de ce dispositif, la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer prévoit que le fonds de continuité territoriale peut abonder l’aide régionale. Un dispositif cogéré par le conseil régional de Guyane et LADOM.

On ne sait pas encore quand prendra effet la mesure de gratuité. les services du CD nous indiquent travailler pour que cela se fasse au plus tard en septembre 2022.

Bientôt finis donc les billets “magnegne” qui s’envolaient par grand vent autant que leur impression avec le temps !

Anne Perzo-Lafond