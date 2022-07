Futurs vacanciers, vérifiez la validité de vos documents d’identité 

C’est un conseil des autorités pour prévenir les délais de demande de passeport et/ou de carte nationale d’identité (CNI) avant les grandes vacances de juillet.

A l’approche des vacances de juillet-août, les demandes de renouvellement de pièces d’identité s’accumulent auprès des mairies. « La fabrication de ces documents suppose un délai qui peut être allongé selon le lieu et la période de demande », indique la préfecture.

Qui recommande de prendre ses dispositions pour ne pas être pris au dépourvu :

– Vérifiez les dates d’expiration de votre carte nationale d’identité ou de votre passeport ainsi que celles de vos proches, y compris vos enfants (attention durée de validité d’un passeport est de 5 ans pour un mineur)

– Pensez à vous assurer du nombre de pages encore disponibles sur votre passeport.

– Attention, certains pays exigent une validité du passeport d’au moins 6 mois après la date du retour en France. C’est le cas en particulier de Madagascar.

« Prenez rendez-vous sans délai auprès d’une mairie pour demander/renouveler votre titre », incite la préfecture.

2 mois de délai

Les demandes de CNI et de passeport sont déposées en mairie. Après instruction du dossier, les titres (biométriques ou électroniques) sont produits en métropole par le centre de fabrication national, spécialisé pour ce type de documents sécurisés puis acheminés directement et exclusivement dans la mairie de dépôt de la demande.

Les délais d’instruction, de fabrication et de livraison de titre sont donc incompressibles.

Aucune indication de délai de délivrance ne peut être communiquée avec certitude lors du dépôt de la demande. Toutefois, en ce moment, le délai moyen est d’environ 2 mois après enregistrement par la mairie.

Certains dossiers, plus complexes ou incomplets peuvent faire l’objet d’un traitement plus long (problème de qualité de la photographie, pièce manquante etc.).

Rendez-vous en mairie

La demande de titres d’identité peut s’effectuer dans toutes les mairies ou mairies annexes de La Réunion.

Le choix de la mairie est indépendant du lieu de résidence du demandeur. Vous pouvez donc déposer votre demande dans toutes les mairies et mairies annexes de l’île mais vous devrez obligatoirement récupérer le titre au même endroit.

Attention, les délais de rendez-vous (en plus du délai de fabrication) peuvent être plus conséquents dans certaines communes. Préparez votre dossier avec toutes les pièces justificatives : ils seront vérifiés au cours du rendez-vous avant la prise d’empreintes.

– Le demandeur d’un passeport ou d’une CNI doit disposer de la nationalité française

– Les mineurs (dont les nouveaux nés qui voyagent), doivent disposer eux aussi d’une pièce d’identité en cours de validité

La carte nationale d’identité (CNI) a une durée de validité de 10 ans.

Le passeport a également une durée de validité de 10 ans pour un majeur et de 5 ans pour un mineur.

Pour en savoir plus et préparer votre dossier, cliquer ici. Pour les cartes Nationales d’Identité, ici, et les passeports, ici.