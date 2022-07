SECTION 1 : IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR

Nom complet de l’acheteur : Ville de Mtsamboro (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20000884500014

Code postal / Ville : 97630 M’Tsamboro

Groupement de commandes : non

SECTION 2 : COMMUNICATION

Moyens d’accès aux documents de la consultation

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non

Nom du contact : Maoulida MDAHOMA –

Mail : maoulida.mdahoma@mairie-mtsamboro.fr

SECTION 3 : PROCÉDURE

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle : Les documents et renseignements demandés par l’acheteur aux fins de vérification de

l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du

candidat sont

Capacité économique et financière : Indications concernant le chiffre d’affaires annuel général sur 3 ans.

Capacité technique et professionnelle :

Références des principales fournitures ou des principaux services fournis sur 3 ans.

Titres d’études et professionnels exigés du prestataire de services ou du contractant lui-même

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Vendredi 06 mai 2022 – 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : non

Possibilité d’attribution sans négociation : oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : non

Critères d’attribution : – Prix de prestation: 30%

– Valeur technique: 60%

– Délai: 10%

SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ

Intitulé du marché : Marché de construction d’un réfectoire au sein de l’école élémentaire M’tsamboro 2

Classification CPV : 45212422

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : CONSTRUCTION D’UN RÉFECTOIRE AU SEIN DE L’ÉCOLE ELEMENTAIRE M’TSAMBORO 2

– LOT N°1 terrassement, gros oeuvre et vrd

– LOT N°2 étanchéité

– LOT N°8 électricité /CFA/CFO/CSSI

– LOT N°9 plomberie sanitaire/VMC/CLIMATISATION

– LOT N°10 carrelage faïence

– lot N°13 équipement réfectoire

Lieu principal d’exécution : Ecole élémentaire M’tsamboro 2 Village de M’tsamboro

La consultation comporte des tranches : non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non

Marché alloti : oui

SECTION 5 : INFORMATIONS SUR LES LOTS

LOT :

LOT N°1 Terrassement, gros oeuvre et vrd

Classification CPV : 45212422

Lieu d’exécution du lot : École élémentaire M’tsamboro 2

LOT :

LOT N°2 Étanchéité

Classification CPV : 45212422

Lieu d’exécution du lot : École élémentaire M’tsamboro 2

LOT :

LOT N°5 Menuiserie bois

Classification CPV : 45212422

Lieu d’exécution du lot : École élémentaire M’tsamboro 2

LOT :

LOT N°8 Électricité/CFA/CFO/CSSI

Classification CPV : 45212422

Lieu d’exécution du lot : École élémentaire M’tsamboro 2

LOT :

LOT N°9 Plomberie sanitaire, VMC et Climatisation

Classification CPV : 45212422

Lieu d’exécution du lot : École élémentaire M’tsamboro 2

LOT :

LOT N°10 Carrelage et faïence

Classification CPV : 45212422

Lieu d’exécution du lot : École élémentaire M’tsamboro 2

LOT :

LOT N°13 Équipements réfectoire

Classification CPV : 45212422

Lieu d’exécution du lot : École élémentaire M’tsamboro 2

SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Visite obligatoire : non

Autres informations complémentaires :

Le Pouvoir Adjudicateur informe que:

– Les lots n°2,5 et 13 sont relancé ici suite à une déclaration infructueux lors de la précédente consultation

– Les lots n°1,8,9 et 10 sont relancés ici suite à une déclaration sans suite lors de la précédente consultation et surtout après attributions

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

06 avril 2022