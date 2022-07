Etude de Maîtres Olivier LE GOFF, Imrane OMARJEE et Ulrich QUINOT, Notaires associés à SAINT-PIERRE (Réunion) 37, rue Auguste Babet

Suivant acte reçu par Maître Alexandre SIRUGUE, Notaire au sein de la SELAS « LE GOFF, OMARJEE, QUINOT & RAMONFAUR Notaires associés », titulaire d’un Office Notarial à la Résidence de SAINT-PIERRE (Réunion), 37 Rue Auguste Babet, et d’un Bureau annexe situé à MAMOUDZOU (Mayotte), Kawéni, Route Nationale 1, Espace Coralium n°5, le 5 avril 2022, déposé aux fins de publication à la Conservation de la Propriété Immobilière de MAMOUDZOU (Mayotte), a été effectuée une augmentation de capital social de la Société dénommée SCI FATIRAH, Société civile immobilière dont le siège est à MAMOUDZOU (Mayotte), Villa Belle vue Route de la Convalescence, identifiée au SIREN sous le numéro 507850592 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MAMOUDZOU (Mayotte), par voie d’apport immobilier d’un bien sis à SADA (97640), 40 rue de la Bibliothèque, cadastré section AI n°510, pour une valeur de SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (78.500,00 EUR) et au moyen de la création de 7.850 parts nouvelles attribuées aux apporteurs.

L’ancien capital est de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR)

Le nouveau capital est de : SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (79.500,00 EUR).

Les modifications statutaires seront publiées au R.C.S. de MAMOUDZOU (Mayotte).

Pour avis

Le notaire.