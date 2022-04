La CADEMA primé aux “Outre-Mer Durables” pour “Urahafu”

Porté par l’association “Les Eco Maires”, le concours a récompensé cette année la communauté d’agglomération Dembéni-Mamoudzou (CADEMA) pour son opération de nettoyage géant “Urahafu”.

Après Dzaoudzi en 2014 et deux fois Acoua, dont 2018, c’est donc un EPCI de Mayotte qui est récompensé. CADEMA URAHAFU a comme objectif “une gestion plus efficace, plus fine et plus régulière de la salubrité au quotidien dans les quartiers-villages”, comme l’a indiqué son président Rachadi Saindou dans son discours. Il s’agit pour la CADEMA de renforcer et développer ses capacités de collecte des déchets pour améliorer la salubrité publique de notre agglomération de Dembéni-Mamoudzou, de sensibiliser les populations, de créer également de l’emploi local et de favoriser l’économie solidaire.

“Avec plus de 560.000 euros de budget consacrés à ce dispositif en 2021, c’est plus de 500 actions et interventions qui ont été déployées durant toute l’année pour agir concrètement et durablement sur la salubrité publique et la protection de notre île et sa préservation. Nous avons ainsi mis en place des contrats d’objectifs avec une vingtaine d’associations villageoises et d’insertion. Ceci nous a permis d’accompagner le changement de comportement et d’impulser une prise de conscience en matière de gestion des déchets.”

En dehors des actions dans les établissements scolaires, dans les entreprises ou dans les 13 villages de la CADEMA, un service éco-geste a été créé avec une vingtaine d’agents opérationnels et une vingtaine d’ambassadeurs éco geste qui aident et accompagnent quotidiennement les habitants et associations.

Face aux déficiences du syndicat de collecte et de traitement SIDEVAM, la CADEMA a du innover en mettant en place une déchetterie mobile et en fournissant des milliers de conteneurs aux habitants pour limiter les dépôts sauvages et favoriser les bonnes pratiques. Une première laverie solidaire a été mise en place pour diminuer la pollution des rivières et accompagner les changements de comportement sanitaire. “De grandes opérations de sensibilisation et de nettoyage des rivières, de la mangrove et des espaces publics ont également réuni des milliers de participants, notamment avec la 8e édition de l’opération Urahafu Unono.”

Une communauté d’agglo réputé pour son dynamisme, et pas seulement pour le projet Caribus, qui se voit récompensée. En espérant une continuité dans ces pratiques.

A.P-L.