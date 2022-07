Emmanuelle Cosse salue la création d’AL’MA , l’opérateur de logements abordables à Mayotte

Au déficit de logement répondent désormais plusieurs structures en plus de la Société Immobilière de Mayotte. Emmanuelle Cosse était notamment sur le territoire pour étudier les enjeux.

Dans le cadre de son déplacement à Mayotte, Emmanuelle Cosse, Présidente de l’Union sociale pour l’habitat (USH) qui accompagne les organismes Hlm, a rencontré le préfet de Mayotte et le DEAL, le président du Comité Territorial d’Action Logement de Mayotte, le Directeur Général de la Société Immobilière de Mayotte (SIM), les élus et services de la Communauté de Communes du Sud et de la CADEMA, le représentant de la Coopérative HLM « Hippocampe Habitat » et la ville de Chiconi et ses partenaires de la Preuve Par 7 en présence de l’architecte Attila Cheyssial.

Elle a également rencontré l’équipe d’Action logement qui a mis en place l’ESH AL’MA le 30 mars dernier à Mayotte. Les entreprises sociales pour l’habitat (ESH) sont des sociétés anonymes investies d’une mission d’intérêt général. Elles logent les personnes et les familles éligibles au logement social.

Avec la création de cette filiale immobilière qu’ils avaient annoncée en novembre dernier, les membres d’Action logement s’engagent pour produire 5.000 logements en dix ans et répondre aux besoins du territoire de Mayotte, des entreprises et de leurs salariés.

Emmanuelle Cosse n’a pu que constater l’ampleur des besoins de logements abordables sur le territoire, c’était d’ailleurs un des objectifs de sa visite. Les enjeux d’aménagement et d’assainissement sont vifs, avec un déficit d’infrastructures qui pèse sur le nécessaire rééquilibrage territorial et la lutte contre l’habitat indigne.

A ce titre, son organisme l’USH salue dans un communiqué le travail engagé par les différents acteurs locaux, tant des collectivités locales qui engagent désormais des outils stratégiques, comme le PLUIH de la Communauté des Communes du Sud et la démarche de requalification de la Ville de Chiconi, que l’équipe d’Action Logement s’agissant de la mise en place de l’ESH AL’MA et de sa stratégie de développement, que de la mobilisation des élus de la CADEMA en faveur de la création d’une coopérative Hlm «Hippocampe Habitat » en juillet dernier, que de la relance de la construction de la SIM et des contributions des services de l’Etat.