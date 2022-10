Dans la perspective des Jeux des Îles 2027, un futur gymnase en prévision à M’tsangamouji

L’organisation des Jeux des Îles 2027, malgré un faible taux d’équipement du Département en infrastructures sportives, demeure un objectif politique majeur de l’actuelle mandature. En témoigne la volonté réaffirmée solennellement le 5 octobre dernier, lors de l’Assemblée départementale réunie en séance plénière, du Conseil départemental et celle du mouvement sportif mahorais pour l’organisation, dans le 101e département, de cette compétition. Alors que plusieurs équipements structurants ont d’ores et déjà été présentés ou dévoilés, à l’instar du bassin bassin olympique de Kaweni ou du Centre de formation pour sportifs de haut niveau de Mirereni-Chirongui, le Conseil départemental entend construire un futur « gymnase » à M’tsangamouji.

Ce projet répond à trois grandes ambitions. Tout d’abord, équilibrer l’offre d’infrastructure sportive sur le territoire ; le gymnase bénéficiera aux populations des communes d’Acoua, de Mtsamboro, de Bandraboua et bien sûr de M’tsangamouji. Ensuite, accompagner au mieux les athlètes mahorais dans la perspective de l’organisation des Jeux des Jeunes en 2023 et surtout des Jeux des Iles de l’Océan Indien (JIOI) de 2027. Enfin, répondre favorablement aux attentes des scolaires – notamment en prévision d’un projet de collège et de lycée à proximité – ainsi qu’à celles des athlètes mahorais avec un accès à la pratique sportive pour tous. Le délai de réalisation est de 4 ans dont 2 ans d’études et 2 ans de travaux. L’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux, d’un montant de 10 millions d’euros, fera l’objet de demandes de subventions.

D’une capacité de 1000 places, le futur gymnase permettra d’exercer de multiples disciplines sportives telles que le handball, le basketball, le volleyball, et le badminton. En outre, un court de tennis, une salle polyvalente annexe pour la pratique des arts martiaux, des sports de combat voire de la gymnastique sont également prévus. Par ailleurs, un mur d’escalade pour un usage scolaire sera aménagé.

Ce nouveau complexe sportif entend compléter celui d’un autre gymnase prévu aux abords de Mirereni sur le site du futur centre de formation des sportifs de haut niveau, avec une livraison programmée pour 2024.