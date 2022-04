ORGANISME ACHETEUR

CCAS D’ACOUA, Mr HANAFFI Marib, 10 Rue Jules Ferry, 97630 Acoua, FRANCE. Tel : +33 639667833. E-mail : ccas.acoua@gmail.com.

Adresse(s) internet

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ

Fournitures de denrées alimentaires, des produits d’hygiène et bon d’achat pour l’épicerie sociale et solidaire du CCAS d’Acoua

Lieu d’exécution

Mairie d’Acoua – 10 Rue Jules Ferry 97630 Acoua

CARACTÉRISTIQUES

Type de procédure :

Procédure adaptée.

Caractéristiques principales :

L’appel d’offre concerne l’accord- cadre de fournitures de denrées alimentaires, des produits d’hygiène et bon d’achat pour l’épicerie

sociale et solidaire du CCAS d’Acoua.

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :

Accord cadre – Marché à bons de commandes

Des variantes seront prises en considération : Non

Division en lots : Oui

Il convient de soumettre des offres pour

un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d’exécution

Durée en mois : 12 (à compter de la date de notification du marché).

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

Mardi 26 avril 2022 – 22:00

Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

Mercredi 06 avril 2022

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services)

15 mai 2022

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature autre que la langue française

Français.

Unité monétaire utilisée : Euro.

JUSTIFICATIONS À PRODUIRE QUANT AUX QUALITÉS ET CAPACITÉS DU CANDIDAT

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Aucun critère

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Numéro de référence attribué au marché par l’organisme acheteur

Conditions de remise des offres ou des candidatures

Voir le règlement de consultation

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus :

CCAS D’ACOUA 10 Rue Jules Ferry , à l’attention de Mr HANAFFI Marib , 97630 Acoua, FRANCE. E-mail : ccas.acoua@gmail.com.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus :

CCAS D’ACOUA 10 Rue Jules Ferry , à l’attention de Fatourani MOHAMADI , 97630 Acoua, FRANCE. E-mail :

fatourani.mohamadi@mairiedeacoua.fr.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :

MAIRIE D’ACOUA 10 Rue Jules Farrey , à l’attention de Maoudjoudi HAMIDI , 97630 Acoua, FRANCE. E-mail :

maoudjoudi.hamidi@mairiedeacoua.fr.

INFORMATIONS SUR LES LOTS

LOT N° 1 :

Description succincte

Fruits et légumes frais

LOT N° 2 :

Description succincte

Epicerie – droguerie

LOT N° 3 :

Description succincte

Tickets de bon d’achat

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

05 avril 2022