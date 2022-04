Les Etats-unis livrent 108.810 doses de vaccin Pfizer aux Comores

Un don de vaccins transporté par un vol cargo venant des Emirats arabes unis a été remis dimanche 3 avril au gouvernement comorien. Le précieux lot de 108.810 doses de vaccins du laboratoire américain Pfizer a été soigneusement rangé dans des réfrigérateurs à de très basse température (-90°). “Ce don s’inscrit dans le cadre de l’effort mondial du gouvernement américain visant à accroitre rapidement la couverture vaccinale, une initiative qui a permis de partager plus de 500 millions de doses de vaccins dans le monde y compris avec les Comores”, peut-on lire dans un communiqué de presse de l’ambassade des Etats-Unis aux Comores avec résidence à Antananarivo.

La vaccination des 12-17 ans au mois de mai

On apprend que l’arrivée de ces vaccins a été facilitée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’UNICEF-Comores et l’USAID, l’agence américaine pour le développement international. Deux lots de 51.190 doses sont attendus respectivement les 12 et 19 avril prochains aux Comores. Les Etats-Unis avaient promis officiellement un total de 160.000 doses de vaccins aux Comores. La coordination nationale anti-Covid fera savoir que le pays est en train de mobiliser progressivement la logistique nécessaire, notamment la chaîne de froid, pour assurer une conservation optimale des doses.

La coordinatrice du Programme Elargi de Vaccination (PEV), Mme Nouroul-Houda Youssouf, reconnait la grande vigilance que ses équipes doivent observer pour assurer l’administration des doses à partir du mois de mai prochain. “Une série de formations est envisagée dans les prochaines jours sur les méthodes de conservation de ce vaccin et les règles de vaccination des 12-17 ans. Et puis, on est un pays insulaire, il faut prendre les dispositions pratiques d’acheminement des doses dans les autres îles”, a-t-elle expliqué dans une courte vidéo.

Le don a été remis dans le cadre du mécanisme COVAX soutenu par les pays du G20. Les Etats-Unis, par la voix de leur président Joe Biden, avaient promis un milliard de doses de vaccins à des pays en développement dont une bonne partie à l’Afrique. L’Union des Comores est le deuxième pays de l’Afrique de l’Est à recevoir des doses de vaccins venant de Washington après le Kenya. La promesse des doses a déjà été faite par la nouvelle chargée d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis à Madagascar et aux Comores, Amy Hyatt, à l’occasion de sa toute première visite dans l’archipel en octobre dernier.

301.218 personnes déjà vaccinées depuis avril 2021

Les Comores ont reçu plus de 600.000 doses du vaccin chinois SINOPHARM dont 200.000 acquis sur fonds propres du gouvernement et 400.000 remis gracieusement par la Chine et les Emirats arabes unis. Ce premier lot de Pfizer permettra de constituer le premier stock de vaccins destinés à la prochaine campagne de vaccination des enfants âgés de 12 à 17 ans, soit une population cible de 113.721 personnes dont 51.845 à Ngazidja (Grande-Comores), 53.669 à Ndzuani (Anjouan) et 8207 à Mwali (Mohéli).

Pour atteindre l’immunité collective, les autorités comoriennes souhaitent vacciner 60% de la population totale, soit 820.824 personnes. A ce jour, les Comores ont pu vacciner 36,7% de la population cible, soit un total de 301.218 adultes ayant un schéma vaccinal complet. “Les 12-17 ans représentent 23,3% de la population cible. Nous avons 37% des vaccinés, on veut 23% pour faire 60% et atteindre l’immunité collective”, confie un membre de la Coordination nationale anti-Covid.

Les Comores ont enregistré un total de 8.081 cas de Covid-19 depuis le 30 avril 2020 à ce jour. On compte 7.911 guéris, 160 décès et une douzaine de cas actifs, d’après le dernier bulletin du ministère de la Santé en date du 23 mars dernier. Le pays avait anticipé un dispositif de prévention, accompagné par de fortes mesures de restrictions restées toujours en vigueur et qui ont permis de réduire sensiblement le niveau de transmission du virus.

A.S.Kemba, Moroni