Journée Mondiale de la Santé: thème “Santé et ramadan” à Mamoudzou

La ville et le CCAS de Mamoudzou organisent deux journées de sensibilisation sur le thème « Santé et Ramadan » dans le cadre de la Journée Mondiale de la Santé.

Ces journées ont pour objet d’informer sur l’attitude et les comportements à adopter durant le Ramadan par les personnes malades, notamment les personnes diabétiques ou souffrant d’hypertension afin d’éviter toute complication de leur état de santé. C’est aussi l’occasion d’échanger avec des professionnels sur les activités physiques et sportives réalisées au mois de ramadan.

Différents ateliers de sensibilisation, de dépistage, seront proposés aux visiteurs en collaboration avec l’UDAF et Fahamou Maesha, le 7 avril 2022 de 9h à 13h à la MJC de Mamoudzou, le 9 avril 2022 de 9h à 13h à la MJC de M’tsapéré.

Ces actions font partie des travaux engagés dans le cadre du Contrat Local de Santé signé le 2 décembre 2021 entre la Ville de Mamoudzou et l’Agence Régionale de Santé, la Préfecture et le Conseil Départemental de Mayotte. Cet outil a pour but de réduire les inégalités territoriales et sociales de santé affirmant ainsi une volonté d’agir en faveur de la santé, pour et avec les habitants.