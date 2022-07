Agression d’un médiateur départemental de Transdev : la CFE CGC fait le lien avec leurs revendications

C’est vers 5h30 ce mercredi matin qu’un régulateur de Transdev a été agressé par un groupe d’individus à hauteur du rond-point de Passamainty. Victime collatérale vraisemblablement d’un règlement de comptes entre bandes, puisque, selon la police que nous avons contactée, « un groupe de jeunes a lancé des pierres en direction d’autres qui attendaient le bus, le régulateur a reçu une pierre dans les côtes et une à la main ». Il a été conduit aux urgences par les sapeurs pompiers appelés sur place. Ce même groupe pourrait être l’auteur de dégradation de véhicules de particuliers et notamment d’une agression d’automobiliste du côté de Tsoundzou. L’enquête devra le démontrer.

Une agression qui incite le SNT CFE-CGC du conseil départemental à interpeller le président Ousseni sur les conditions de travail « incongrues » des agents, et les modalités du contrat qui les lient à Transdev, qui assure la gestion des transports scolaires à Mayotte. « Les médiateurs sont mis à disposition auprès d’un prestataire selon des conditions et des modalités qui échappent aux instances consultatives, espace dans lesquels l’administration et les représentants de personnel fixent les règles d’emploi des agents conformément aux textes régissant la fonction publique territoriale. De tels manquements sont de nature à engager sérieusement la responsabilité de l’autorité territoriale », indique Allaoui Askandari, à la tête du syndicat.

Sont pointés les horaires de travail et la rémunération, qui impactent les agents, « se retrouvant très souvent dans des situations où ils ne sont pas couverts. »

Le SNT CFE CGC demande au président du Conseil département de se mettre « en conformité avec le règlement intérieur du personnel du Conseil département » en ce qui concerne ces corps de métier.

A.P-L.