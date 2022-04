SASU CLIM BUS MAYOTTE

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 31/03/2022, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée unipersonnelle.

Dénomination : CLIM BUS MAYOTTE

Objet : Réparation et entretien d’équipements industriels de réfrigération et de purification de l’air. Maintenance, contrôle et réparation de groupes frigorifiques installés sur des véhicules pré-équipés

Siège : Impasse Maharajah – Z.I. De Kawéni – 97600 MAMOUDZOU

Durée : 99 ans

Capital : 1000 euros divisé en 1000 actions de 1 euro

Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : Chaque actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque action donne droit à une voix.

Clause d’agrément : Les cessions d’actions au profit de tiers sont soumises à l’agrément de la collectivité d’associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.

Président : M. Alexandre Nicolas Denis

FERNAGUT demeurant 23 Chemin De

L’Ermitage 97434 SAINT-GILLES LES BAINS.

La Société sera immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MAMOUDZOU

POUR AVIS

Le Président