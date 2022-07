Professionnalisation de 26 gestionnaires d’associations diplômés du CFGA

En 2018, le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) de Mayotte avait accueilli le Centre de Ressources et d’information des bénévoles (CRIB). Une structure du ministère de la Jeunesse et des Sports, pour accompagner et former les membres d’associations, en proposant notamment un Certificat de Formation à la Gestion associative (CFGA), gestion financière et humaine, une formation aux Valeurs de la République et laïcité, et des formations à thème, surtout que la Convention collective nationale du sport est applicable à Mayotte.

Qui a abouti cette semaine à la délivrance de CFGA qui permet aux bénévoles de mieux maitriser leur fonction et leurs actions au sein de leur structure. Les thématiques abordées au cours de cette formation sont nombreuses.

Elles portent notamment sur la loi 1901 et ses réglementations, sur le développement des projets de l’association, la conception d’une fiche action, la connaissance des différentes sources de financement, la réalisation d’un budget prévisionnel, la stratégie de communication, la gestion autour de la vie démocratique de l’association, la fidélisation des bénévoles ou encore les responsabilités juridiques en tant que dirigeant.

Ce jeudi, les stagiaires des sessions 2020 et 2021 étaient conviés à une cérémonie de remise des diplômes à la MJC de M’gombani. 26 d’entre eux ont répondu présents. Ils ont reçu le Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA) des mains d’Hakim Ali Abdou, vice-président du CROS chargé du service Sport, éducation et citoyenneté, Emeline Froger, directrice du CROS, et Atua Attoumani, chargée de mission éducation populaire et de jeunesse à la DRAJES.