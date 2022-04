Bon ramadan à tous !

En métropole, la Grande Mosquée de Paris a donné le “la” annonçant le ramadan pour samedi, célébrant la nuit du doute le 1er avril au soir. A Mayotte, observation du ciel se conjugue avec calculs astronomiques, ce que nous avions résumé par “la lune ou le boulier”.

Comme souvent en métropole et ailleurs dans le monde, le Ramadan aura commencé la veille, les autorités religieuses ayant décidé à Mayotte de conserver la méthode ancestrale d’observation des astres plutôt que d’obéir aux calculs astronomiques. Ce que nous avions résumé par « la lune ou le boulier », et pour lequel le Coran semble souple, « « Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été révélé pour guider les hommes dans la bonne direction et leur permettre de distinguer la Vérité de l’erreur. Quiconque parmi vous aura pris connaissance de ce mois devra commencer le jeûne… » (Coran, al-Baqara, 2 : 185).

Le Grand Cadi de Mayotte, Mahamoudou Ahamada Saanda a validé ce samedi le lancement du mois de ramadan, mois pendant lequel les musulmans ne doivent pas manger, boire, fumer et avoir des relations sexuelles de l’aube au coucher du soleil.



Un ramadan sur lequel souffle un vente de liberté après les deux années vécues au rythme des confinements.

Ramadan N’djema à tous !