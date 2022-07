SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITE ADJUDICATEUR

NOM ET ADRESSE

– Nom : Ville de Koungou

– Adresse postale : 1 place de la Liberté – 97600 Koungou – Mayotte

– Code NUTS : FRY5

– Point(s) de contact :

• Téléphone : +269 2 69 61 42 42

• Fax : +269 2 69 63 88 78

• Adresse(s) internet : saidali.aha@koungou.fr – https://lannuaire.service-public.fr/mayotte/mayotte/mairie-97610-01

• Adresse du profil d’acheteur : (URL) : https://marches-securises.fr

SECTION II : OBJET

ETENDUE DU MARCHE

Intitulé : Concession d’aménagement pour la restructuration urbaine du quartier Carobolé

Type de marché : Travaux

Description succincte :

La concession d’aménagement porte sur la restructuration urbaine du quartier Carobolé, d’une superficie de 4,9 hectares situé au centre de Koungou, dans lequel se trouve un des plus anciens bidonvilles de la commune. Des arrêtés préfectoraux ont été récemment pris en vue de l’évacuation et la démolition des constructions bâties illicitement sur ce quartier.

Les objectifs de cette opération d’aménagement sont la lutte contre l’insalubrité et l’habitat indigne sont la réalisation d’équipements collectifs.

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :

La concession sera attribuée sur la base des critères énoncés dans le dossier de consultation communiqué aux candidats invités à présenter une offre.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Cette opération s’inscrit dans un dispositif spécifique de lutte contre l’insalubrité des logements et de l’habitat indigne en situation d’urgence. Elle présente un enjeu particulier en matière de relogement des habitants sur le site dans des délais très contraints.

Date limite de remise des candidatures :

le 27/04/2022 à midi, heure de Mayotte (GMT + 3)