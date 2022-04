Quand le poisson d’avril prend l’eau pour en avoir surconsommé…

Nous n’avons “fake que suivre la tradition”. Notre article « Forte pluviométrie : la population est maintenant priée de surconsommer… » a fait réagir, et pour éviter que la toile s’emballe, nous publions ce démenti : et oui, il s’agissait bien du traditionnel poisson d’avril ! Sur une idée originale d’un futur propriétaire de piscine…

En espérant que ceux que nous avons impliqués dans notre farfelue histoire de surconsommation, nous pardonnerons : le recteur, le préfet, le SMEAM et la SMAE, dont les acronymes réels sont bien Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement de Mayotte et Société Mahoraise des eaux, les Naturalistes, que nous avons dépouillés, la marque O’Jiva, et le cabinet McKinsey, bien loin actuellement de prêter attention à ce détournement !

Une consigne donc, gardez les robinets fermés autant que possible, dans un souci de préserver une ressource qui n’a évidemment pas besoin d’être gaspillée.

A.P-L.