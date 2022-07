SECTION 1 : IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR

Nom complet de l’acheteur : Rectorat de Mayotte

Type de Numéro national d’identification : SIRET

N° National d’identification : 17985083900012

Ville : MAMOUDZOU

Code Postal : 97600

Groupement de commandes : Non

SECTION 2 : COMMUNICATION

Lien vers le profil d’acheteur : https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=1986610&orgAcronyme=f0g

Intégralité des documents sur le profil d’acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : François DUPART

Adresse mail du contact : Dra-ae@ac-mayotte.fr

SECTION 3 : PROCÉDURE

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle – conditions / moyens de preuve : Titres professionnels

Capacité économique et financière – conditions / moyens de preuve : Chiffre d’affaires

Capacités techniques et professionnelles – conditions / moyens de preuve : Certificats aptitude professionnelles

Technique d’achat :Accord-cadre

Date et heure limite de réception des plis :

30 avril 2022 à 10 h 00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d’attribution sans négociation : Oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : Non

Identification des catégories d’acheteurs intervenant (si accord-cadre) : Etat/MENJS/rectorat de mayotte

SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ

Intitulé du marché : 2022-DRAJES-SNU-01

Code CPV principal

Descripteur principal : 55510000

Type de marché : Services

Description succincte du marché : Prestations de restauration collective pour les volontaires et encadrants des

séjours de cohésion du SNU de juin et juillet 2022 pour le rectorat de la région académique de Mayotte.

Mots descripteurs : Restauration collective ,

Lieu principal d’exécution du marché : Mamoudzou

Durée du marché (en mois) : 2

Valeur estimée (H.T.) : 50000 euros

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Visite obligatoire : Non

Date d’envoi du présent avis : 30/03/2022