Mise en place d’un nouvel Observatoire départemental de protection de l’enfance

Un rapport sur l’adoption du Programme Opérationnel Interreg Canal du Mozambique pour la période 2021-2027 au titre de la Coopération territoriale européenne a été adopté. Rappelons qu’il s’agit du fond que le conseil départemental récupère en gestion. Ses objectifs sont de faire de la zone de coopération “ un espace dédié à la recherche, à l’innovation, au numérique et au développement économique des entreprises, un territoire qui œuvre contre le changement climatique et pour la protection de l’environnement, de la biodiversité et la prévention et la gestion des risques, u n territoire plus social, avec un vœu à réaliser par les services départementaux”. Et celui « d’une meilleure gouvernance Interreg », étant donné les embûches qu’a connu le précédent. Rappelons que le nouveau programme s’ouvre plus largement sur la région canal du Mozambique.

Un autre rapport découlant d’une sollicitation du préfet pour avis, portait sur la modification de la durée du séjour maximale des Lieux de rétention administrative (LRA) à Mayotte pour passer de 24 à 48h, comme dans le reste du pays. Ce sont des lieux utilisés en cas de nombreuses reconduites à la frontières, lorsque le CRA est saturé. Une décision qui doit permettre d’avoir plus de souplesse dans la gestion des reconduites.