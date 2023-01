Soutien des entreprises de la région par BpiFrance pendant la crise sanitaire

Pendant les longues vacances de fin d’année plusieurs associations proposaient des animations aux jeunes mahorais sur le territoire. Parmi elles, l’association Hip-Hop Évolution qui accueille des ACM (Accueil Collectif de Mineurs) sur son site Le Paradis des Makis à Iloni et permet ainsi à des enfants et adolescents de découvrir et de pratiquer différents champs artistiques, majoritairement axés autour du Hip-Hop, mais également ouverts sur d'autres disciplines.