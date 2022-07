Etude de Maîtres Olivier LE GOFF, Imrane OMARJEE et Ulrich QUINOT, Notaires associés à SAINT-PIERRE (Réunion) 37, rue Auguste Babet

Suivant acte reçu par Maître Alexandre SIRUGUE, Notaire au sein de la SELAS « LE GOFF, OMARJEE, QUINOT & RAMONFAUR, Notaires associés », titulaire d’un Office Notarial à la Résidence de SAINT-PIERRE (Réunion), 37 Rue Auguste Babet, et d’un Bureau annexe situé à MAMOUDZOU (Mayotte), Kawéni, Route Nationale 1, Espace Coralium n°5, le 29 mars 2022, déposé aux fins de publication à la Conservation de la Propriété Immobilière de MAMOUDZOU (Mayotte), a été effectuée une augmentation de capital social de la Société dénommée SCI ABDOURAZAKOU, Société civile immobilière, dont le siège est à DZAOUDZI (97615), 7 rue du Four à Chaux Labattoir, identifiée au SIREN sous le numéro 877835652 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MAMOUDZOU (Mayotte), par voie d’apport immobilier d’un bien sis à PAMANDZI (97615), 20 rue de la Poste, cadastré section AH n°856, pour une valeur de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000,00 EUR) et au moyen de la création de 20.000 parts nouvelles attribuées aux apporteurs.

L’ancien capital est de : TROIS CENTS EUROS (300,00 EUR)

Le nouveau capital est de : SOIXANTE MILLE TROIS CENTS EUROS (60.300,00 EUR).

Les modifications statutaires seront publiées au R.C.S. de MAMOUDZOU (Mayotte).

Pour avis

Le notaire.