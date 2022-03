Les Assises de l’Environnement ciblent 25 actions pour changer les comportements

Les assises de l’EEDD sont des temps d’échanges, de valorisation et de construction de solutions collectives pour que l’EEDD se développe. Elles réunissent tous les acteurs de l’EEDD de la société : société civile, collectivités, secteur privé, services de l’Etat ; qu’ils soient locaux, régionaux ou nationaux. Ils étaient 130 participants, 60 structures, à 66% des associations, 14% services de l’Etat, à assister à ces 2èmes Assises EEDD.

« Sa finalité est le changement des comportements et des pratiques favorisant la préservation de l’environnement et un développement local et global durable. »

Les acteurs ont d’abord définis leurs besoins immédiats pour être efficaces, dont les 4 principaux sont : la Trésorerie, le Financement, les moyens humains, les moyens de transport.

Lors de l’ensemble de ces ateliers réalisés, 25 actions ont émergé à mener sur 5 ans. Des gommettes ont été distribuées aux participants afin que chacun choisissent au maximum sept actions prioritaires.

Les 7 les plus prisées sont : Développer des formations qualifiantes et mise à niveau animateurs, Cibler le jeune public, Créer un groupe de jeunes au sein du Réseau EEDD, Créer des groupes d’écocitoyens, Mobilisation des élus, Programme pédagogique + outils communs + formation, Accompagnement de projet.