Gilles Halbout médaillé de la Légion d’honneur par le ministre Blanquer

Entre l’annonce et la remise de la médaille de la Légion d’honneur, il peut se passer plusieurs mois. Ce fut le cas pour Gilles Halbout. A quelques semaine de son départ, Jean-Michel Blanquer a tenu à remettre lui-même plusieurs Légion d’honneur, dont celle de Chevalier au recteur de Mayotte.

Une décoration qui arrive en cours d’une carrière très remplie pour ce chercheur en mathématiques fondamentales, et ce n’est plus un mystère pour quiconque d’entendre que Gilles Halbout a quitté de hautes fonctions à la tête de la COMUE* de Montpellier avant d’arriver comme vice-recteur de Mayotte en juillet 2019, à la suite du départ précipité de Stephan Martens. Une prise de fonction plus tôt que prévu donc pour celui qui avait mis un doigt dans l’éducation à Mayotte en œuvrant pour le développement du département Sciences et Technique du Centre universitaire de Dembéni en 2011.

Compilation des archives de la médaille Fields, appui au développement de la politique de coopération internationale dans un continuum lycée université, conseiller spécial lors de la fusion des universités de Montpellier 1 et 2… autant de faits d’arme rappelés par le ministre qui ont contribué en 2020 sur le territoire à mettre son expérience au profit de l’accession au statut de Rectorat. Jean-Michel Blanquer retiendra particulièrement son action pendant les confinements qu’il a fallu mettre en place sur un territoire peu équipé pour assurer la continuité pédagogique, « Vous avez pris des mesures fortes comme le ‘zéro rating’ pour permettre aux élèves d’accéder aux serveurs de l’Education nationale, ou l’école ouverte pendant les vacances pour limiter le décrochage scolaire ».

« Vous êtes aussi modeste que compétent »

Impossible de ne pas parler de la personnalité du bouillant et très impliqué recteur de Mayotte, et le ministre s’y est lancé volontiers, « vous avez à cœur de rendre le service public, vous pensez aux autres, avec un engagement sans faille au service de la nation dans ce territoire où tant de conquêtes sont à faire ». En conclusion, Jean-Michel Blanquer jouait de comparatif en visant juste, « vous êtes aussi modeste que compétent », puis ironisait sur « ce pilier que vous êtes devenu pour l’île, c’est à dire que vous allez y rester éternellement ! »

Si sa femme et une de ses filles ont pu partager ce moment avec lui, Gilles Halbout avait aussi invité deux autres personnages, Barthelemy Jobert, Historien de l’art et ancien président de la Sorbonne, et Madi Madi Souf, maire de Pamandzi et président de l’Association des Maires de Mayotte (AMM).

Un « grand moment », témoigne l’élu, qui explique avoir été étonné du parcours professionnel de celui qu’il nomme désormais M. Gilles, « notamment sur toutes les étapes de sa vie, et sur le comportement de confiance qu’a le ministre à son égard, qui l’a muté ici avec comme mission de mener à bien l’installation du rectorat de plein exercice, attendu par les syndicats mais aussi par nous, la population de Mayotte qui ne voulions plus d’une dépendance à La Réunion. »

En dehors de cette tâche notoire, Madi Souf souligne d’autres implications : « La mise en place de mesures contre le Covid dans les écoles, c’était compliqué à gérer, et je pense notamment au dépistage dans les collèges et les lycées, et la vaccination. Et bien sûr, son combat pour la construction des écoles, et il ne se passe pas une semaine sans qu’il me téléphone pour me demander mon avis. C’est quelqu’un de très attaché à Mayotte, et qui mène une mission difficile bien qu’éloigné de sa famille. Je voudrais encore le féliciter pour cette médaille. »

Un moment fort qui fut suivi d’un moment de détente dont a profité l’élu pour échanger avec le ministre, « c’était très décontracté, mais j’ai pu faire passer des messages. Bien sûr, le ministre de l’Education avait déjà les infos du recteur, mais j’en ai rajouté sur la programmation des établissements scolaires pour lutter contre les écoles qui n’arrivent pas à se défaire de la rotation », deux classes se partageant une même salle en alternant matinée et après-midi. « Ma présence c’était aussi un appui politique fort pour l’île ».

* La Communauté d’universités et établissements, ComUE, regroupe universités, grandes écoles et organismes de recherche à Montpellier, Nîmes et Perpignan