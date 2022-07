Présidentielle : il est encore temps de s’organiser pour voter par procuration

En premier lieu, il est nécessaire de vérifier dans quel bureau de vote vous devez vous rendre pour pouvoir voter le jour du scrutin. Cette information est inscrite sur votre carte électorale à côté de la mention « lieu de vote ». Si vous n’avez pas encore reçu votre carte électorale, vous pouvez trouver cette information en ligne grâce au téléservice « Interroger votre situation électorale » en cliquant ici.

Si vous n’êtes pas en mesure de vous rendre dans ce bureau de vote, vous pouvez désigner quelqu’un en votant par procuration. Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur qui ne vote pas dans votre commune. Il devra cependant se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place.

Depuis le 1er janvier 2022, pour faire votre procuration, vous devez nécessairement connaître et renseigner votre numéro national d’électeur (NNE) ainsi que celui de la personne à qui vous donnez procuration.

Le numéro national d’électeur est le moyen le plus fiable d’identifier un électeur parmi 48 millions de personnes. Ce numéro est nécessaire pour pouvoir donner procuration : il vous sera demandé ainsi que celui de la personne à laquelle vous donnez procuration.

Ce numéro est permanent : si vous changez de commune d’inscription, vous ne changez pas de numéro d’électeur. Il comporte le plus souvent 8 à 9 chiffres.

Vous pouvez le retrouver soit à l’intérieur de votre carte électorale, soit en ligne grâce au téléservice « Interroger votre situation électorale », en indiquant la commune dans laquelle vous êtes inscrit, votre nom et prénom(s), votre sexe et votre date de naissance. Le téléservice vous communiquera alors votre bureau de vote et votre numéro national d’électeur.

Pour faire une procuration, vous pouvez soit faire la demande en ligne grâce au télé-service « Maprocuration ». Il faut ensuite impérativement faire valider votre demande en vous déplaçant physiquement dans un commissariat de police, une brigade de gendarmerie ou un consulat. Vous devrez alors être muni d’un titre d’identité et présenter votre référence d’enregistrement « Maprocuration ».

Soit faire la demande en utilisant un formulaire CERFA papier en vous rendant dans un commissariat de police, une brigade de gendarmerie, un consulat ou un tribunal judiciaire. Vous devrez, pour cela, être muni d’un titre d’identité.

Dans les deux cas, vous devrez fournir le numéro national d’électeur de la personne à qui vous donnez procuration.

Toutes les informations utiles se trouvent sur le site dédié.

A.P-L.