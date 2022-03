Le défi sportif « Hippocampe Tour » débute aujourd’hui

C’est un défi de taille qui attend les onze personnes embarquées pour cette aventure sportive inédite. Du 25 au 27 mars, nageurs kayakistes skippeurs et accompagnants se mobiliseront pour parcourir 130 km autour de l’île, sans escale. Le parcours réalisera une boucle autour de l’île, avec la plage de N’gouja comme points de départ et d’arrivée. Une performance à saluer, et un défi que les organisateurs entendent transformer en course populaire, en démocratisant la pratique de la natation dans le lagon. Une organisation encadrée at surveillée, avec des lumières installées sur les kayaks accompagnant les nageurs la nuit, et le soutien de la SNSM et de la gendarmerie de Mayotte.

Le départ se tiendra ce vendredi à 17 heures, pour un retour prévu le 27 mars à la même heure.