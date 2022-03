SARL STEILA DAY

Par acte SSP du 23/03/2022, il a été constitué une SARL ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : STEILA DAY

Objet social : les prestations de services liées à l’accueil touristiques pouvant être fournies à l’occasion de voyages ou séjours, la délivrance de titres de transport, la réservation de chambre dans des établissements hôteliers ou résidentiels, organisation de visites de villes, sites ou monuments, les services de guide, interprète et accompagnateur, activité de tourisme, la vente de forfaits de voyages et de séjours, la création et la production de programmes touristiques, La location, gestion et exploitation d’hôtels, résidences et toutes unités d‘hébergements touristiques

Siège social : 8 Ruelle Bassa 97615 Pamandzi.

Capital : 1 500 €

Durée : 99 ans

Président : M. Steven, Nadim BOINA demeurant 8 Ruelle Bassa 97615 Pamandzi

Admission aux assemblées et droits de votes : Les actions peuvent être données en location à une personne physique, conformément et sous les réserves prévues à l’article L. 239-2 du Code de commerce.

Le droit de vote appartient au Bailleur pour toutes les assemblées délibérant sur des modifications statutaires ou le changement de nationalité de la Société

Clause d’agrément : Tant que la société à responsabilité limitée et que les transmissions d’actions sont libres, le Locataire des actions n’a pas à être agréé Immatriculation au RCS de Mamoudzou