Colloque sur les conduites à risque des ados

La Maison Des Adolescents (MDA) organise un colloque qui a pour thème ” Les conduites à risque à l’adolescence ” les 5 et 6 avril à la MJC de Combani. Il est notamment destiné aux professionnels aux contacts des jeunes.

L’adolescence et ses ruptures, d’avec la famille, l’école, etc. peut plonger les jeunes dans des dérives : absentéisme scolaire, fugue, surconsommation de substances psychoactives, prises de risque sexuelle, attaques du corps, tentatives de suicide, actes antisociaux-violences parfois en bande… “Comment comprendre qu’un adolescent s’expose de manière active au danger, au point de compromettre son avenir, sa santé et sa place au sein de la famille ? “

En s’adressant aux professionnels, le colloque proposé par Mlezi les 5 et 6 avril à la MJC de Combani, va aborder toutes les hypothèses: “Les symptômes adolescents peuvent être compris comme tant de stratégies de « rompre avec la souffrance » afin de « se sentir exister » (Pommereau, 2002). Ces mises en danger peuvent être aussi comprises comme des tentatives « salutaires » de « provoquer la dynamique familiale » (Le Breton, 2013). S’engagent dès lors des interrogations sur le contexte d’émergence de ces conduites, le sens et la fonction qu’elles peuvent prendre pour les adolescents et leur famille, la manière dont elles prennent corps sur le territoire mahorais.”

Ces deux journées d’échanges cerneront les manifestations de la souffrance adolescente et les réponses à apporter tant dans les champs sanitaires que dans les champs socioéducatifs et judiciaires les 5 et 6 avril 2022.