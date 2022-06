SECTION 1 : IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR

Nom complet de l’acheteur : Ville de MTsangamouji (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20000882900018

Code postal / Ville : 97600 M’tsangamouji

Groupement de commandes : Non

SECTION 2 : COMMUNICATION

Moyens d’accès aux documents de la consultation

Lien vers le profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Identifiant interne de la consultation : 2022/09

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Matthieu LHOSTE – Tél : +33 639643052 – Mail : dte@mairiedemtsangamouji.fr

SECTION 3 : PROCÉDURE

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Capacité économique et financière : Indications concernant le chiffre d’affaires annuel général sur 3 ans.

Indications concernant le chiffre d’affaires annuel spécifique aux prestations objet du marché sur 3 ans.

Capacités techniques et professionnelles : Mention des références travaux similaires sur une période de 3 ans.

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Lundi 25 avril 2022 – 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d’attribution sans négociation : Oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : Non

Critères d’attribution : Prix et valeur technique, selon le règlement de consultation

SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ

Intitulé du marché : Rénovation de la mairie de M’tsangamouji

Classification CPV : 45321000

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : Travaux de rénovation de la mairie de M’tsangamouji

Lieu principal d’exécution : 407 boulevard Amir Ridjali 97650 M’tsangamouji

Durée du marché (en mois) : 3

Valeur estimée hors TVA : 410000 euros

La consultation comporte des tranches : Oui

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Oui

SECTION 5 : INFORMATIONS SUR LES LOTS

LOT :

Metallerie Cloture

Classification CPV : 45340000

Valeur estimée du lot hors TVA : 173945 euros

Lieu d’exécution du lot : 407 boulevard Amir Ridjali 97650 M’tsangamouji

LOT :

VRD Gros-oeuvre

Classification CPV : 45223300

Valeur estimée du lot hors TVA : 69527 euros

Lieu d’exécution du lot : 407 boulevard Amir Ridjali 97650 M’tsangamouji

LOT :

Charpente couverture

Classification CPV : 45261000

Valeur estimée du lot hors TVA : 48596 euros

Lieu d’exécution du lot : 407 boulevard Amir Ridjali 97650 M’tsangamouji

LOT :

Menuiserie Platrerie

Classification CPV : 45321000

Valeur estimée du lot hors TVA : 84123 euros

Lieu d’exécution du lot : 407 boulevard Amir Ridjali 97650 M’tsangamouji

LOT :

Electricité

Classification CPV : 45311000

Valeur estimée du lot hors TVA : 37504 euros

Lieu d’exécution du lot : 407 boulevard Amir Ridjali 97650 M’tsangamouji

LOT :

Plomberie

Classification CPV : 45330000

Valeur estimée du lot hors TVA : 9997 euros

Lieu d’exécution du lot : 407 boulevard Amir Ridjali 97650 M’tsangamouji

LOT :

Peinture Carrelage

Classification CPV : 45442110

Valeur estimée du lot hors TVA : 39504 euros

Lieu d’exécution du lot : 407 boulevard Amir Ridjali 97650 M’tsangamouji

LOT :

Nettoyage

Classification CPV : 90911200

Valeur estimée du lot hors TVA : 6045 euros

Lieu d’exécution du lot : 407 boulevard Amir Ridjali 97650 M’tsangamouji

SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires :

Visite de site recommandée, travail en site partiellement occupé.

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

22 mars 2022