Interpellations des caillasseurs déguisés en femmes qui avaient sévi à Kahani

C’est une nouvelle qui va soulager les lycéens scolarisés à Kahani: la gendarmerie a réussi un beau coup de filet après l’identification des auteurs des troubles aux abords de l’établissement scolaires en novembre 2021.

On souvient tous de ces images de jeunes aux visages dissimulés, porteurs d’armes blanches et vêtus de combinaisons et de « djellabas » de femmes, qui s’affrontaient entre bandes et qui prenaient pour cible les gendarmes en leur lançant des projectiles le 10 novembre 2021. Ces derniers avaient ripostés à coup de grenades lacrymogènes pour les mettre en fuite.