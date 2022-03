SECTION 1 : IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR

Nom complet de l’acheteur : Compte de la Ville de Sada auprès du BOAMP

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20000887800015

Code postal / Ville : 97640 Sada – Mayotte

Groupement de commandes : Non

SECTION 2 : COMMUNICATION

Moyens d’accès aux documents de la consultation

Lien vers le profil d’acheteur : http://www.marches-securises.fr

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Houssamoudine ABDALLAH – Tél : +33 0639691039 – Mail : abdourahamane.boinahery@mairiedesada.fr

SECTION 3 : PROCÉDURE

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle : Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas

d’interdiction de soumissionner

Capacité économique et financière : Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations

objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles

Capacités techniques et professionnelles : Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations de

bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d’exécution, s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés à

bonne fin)

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Lundi 23 mai 2022 – 22:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d’attribution sans négociation : Oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : Non

SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ

Intitulé du marché : CONSTRUCTION DE 8 CLASSES MODULAIRES SADA 2

Classification CPV : 44211100

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : Marché de conception et réalisation pour l’extension de l’école élémentaire Sada 2 Bandrajou en

construction modulaires

Lieu principal d’exécution : école élémentaire SADA 4

Durée du marché (en mois) : 1

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Visite obligatoire : Oui

Autres informations complémentaires :

Une visite sur site est obligatoire. L’offre d’un candidat qui n’a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.

Les conditions de visites sont les suivantes :

La visite permet au(x) candidat(s) de prendre en compte lors de l’établissement de son (leur) offre(s) toutes les sujétions liées au site et à

son environnement.

La visite aura lieu le 19 Avril 2022 à 10h00 le RDV est fixé au Services techniques

Aucune visite ne pourra avoir lieu en dehors de cette date.

Un certificat de visite sera remis et devra être fourni dans l’offre.

Aucun certificat de visite ne sera remis à un candidat qui n’aurait pas fait la visite.

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

21 mars 2022