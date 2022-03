SASU LESAPPARTS

Par acte SSP du 01/02/2022, il a été constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LesApparts

Objet social : La Société a pour objet en France et à l’étranger : La location immobilière, l’hébergement en chambre et maison d’hôtes, en gîtes, la petite restauration, la location d’emplacements de camping, de garages ou de stationnement.

L’objet social inclut également, plus généralement toutes opérations économiques, juridiques, industrielles, commerciales, civiles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social (y compris toute activité de conseil se rapportant directement ou indirectement à l’objet social), ou tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d’en favoriser l’extension ou le développement

Siège social : 9 Impasse Tropina Miréréni Combani 97680 Tsingoni.

Capital : 1000 euros

Durée : 99 ans

Président : M. MATTOIR Maouloudou, demeurant 9 Impasse Tropina Miréréni Combani 97680 Tsingoni

Admission aux assemblées et droits de votes : Tout actionnaire peut participer aux assemblées quel que soit le nombre de ses actions, chaque action donnant droit à une voix

Clause d’agrément : Cession libre entre associés, ainsi qu’à leurs conjoints, ascendants ou descendants. Cession soumise à agrément dans les autres cas

Immatriculation au RCS de Mamoudzou