Petite enfance et parentalité à l’honneur au Département, il était temps !

Quoi de mieux qu’un colloque sur la parentalité pour démarrer à Mayotte une Semaine Nationale de la Petite Enfance. Il était supervisé par Madi Moussa Velou, 7ème VP du conseil départemental, Chargé des Solidarités, Action sociale et Santé, qui était accompagné de sa binôme de Dembeni, Zamimou Ahamadi, de la 2e vice-présidente Tahamida Ibrahim, des conseillers départementaux Nadjayedine Sidi et Zaounaki Saindou, en présence d’Olivier Brahic, directeur de l’ARS. Ils étaient accueillis par le directeur de la PMI (Protection Maternelle et Infantile qui accompagne de la grossesse aux 6 ans de l’enfant) de Bandrélé, le Dr Alain Prual.

Car il s’agissait pour cette première journée d’inaugurer un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) à la PMI de Bandrélé. Lieu dédié à l’ensemble des familles pour les soutenir, sans contrainte, dans l’exercice de leur fonction parentale et éducative, le LAEP est un lieu ouvert, qui accueille de manière libre et sans inscription des enfants de moins de 6 ans avec un adulte référent, un espace convivial de jeu, d’échange, d’écoute et d’accompagnement.

« Nous ouvrons là l’ère de nouvelles générations de PMI, nous explique Madi Moussa Velou, au service de la population sur la prévention santé, mais aussi sur l’accompagnement médico-social, la formation et notre majorité met l’accent sur le mode de garde. Il y a 14 crèches offrant moins de 300 places en tout, on ne peut pas continuer comme ça ! » Le CD compte bénéficier de l’accompagnement de la Sécurité sociale et de l’Etat sur ce sujet.

300.000 euros pour les crèches

Une table ronde sur le sujet primordial de la parentalité était organisée, avec notamment un échange sur la place du père qui, pour raison de polygamie résiduelle, ou autre, est peu présent, laissant des mamans seules et souvent dépassées pour élever leur progéniture. Avec une réflexion parlante de Sitinat Bamana, IEN Conseillère technique maternelle au rectorat : « On fait l’enfant à deux et avec plaisir, l’éducation de l’enfant doit aussi se faire à deux. »

Pour Madi Moussa Velou, plusieurs cordes sont à actionner : « Les cadis se rendront dans les familles pour un travail de proximité, de médiation. Certains ont été formés, d’autres le seront. Mais il faut aussi offrir aux parents des lieux de garde pour les enfants. Le Département met 300.000 euros pour cela. Nous devons redonner sa place au Service d’éducation à la santé pour alerter les populations et envoyer des signalements en interne, et former 1.500 assistants maternels, on en manque cruellement. »

La problématique du « parent-père », sera également abordée dans la déclinaison à Mayotte ce jeudi du dispositif des « 1000 premiers jours », mettant en évidence la santé, le bien-être de l’enfant et de ses parents sur la période allant de la grossesse aux deux ans de l’enfant. « Nous intégrons tout dans ce concept, la vaccination, le suivi médical, la prévention alimentaire, l’IVG, et, l’une de nos missions premières, la maitrise de la natalité du type ‘1, 2, 3, bass’ ».

La semaine va être riche en événements et en inaugurations, avec une décision politique affichée de mettre les moyens, annonce l’élu : « Ces jours-ci, nous allons mettre l’accent sur les Maisons d’Assistantes maternelles, sur le handicap en milieu scolaire, dont quelques dispositifs sont portés par les associations, mais pas assez ». Le programme (ci-contre) continue demain mardi 22 mars avec la journée portes ouvertes dans les PMI de Bandrélé, Combani, Kawéni et M’tsangamouji

A suivre donc sur une vraie implication du Département sur ce sujet de la Petite Enfance, une des clefs majeures de l’épanouissement des enfants. « Malezi Mema

faida yatru piya », « Une bonne éducation est bénéfique à tous ».

Consulter le Programme semaine de la PetiteEnfance

Anne Perzo-Lafond