130 années de prison cumulées pour le gang des coupeurs de route

Le dernier jour d’audience de ces longues assises se sera finalement vu clôturer tard dans la soirée de ce mardi. Et ce après une dernière journée chargée en plaidoiries et en émotions diverses…

Des parties civiles constituées à plus de 300 000 euros, et un réquisitoire de l’avocat général haut en couleur. Ce dernier, après l’évocation quasi lyrique de l’attaque de la diligence, célèbre tableau du peintre espagnol Francisco Goya de 1886, revenait sur les personnalités de chacun. Evoquant un « groupe relativement structuré avec préméditation », l’avocat général demandait la qualification des faits en vol avec armes en bande organisée. En tout, pas moins de 143 ans requis contre cette bande de coupeurs de route, avec des peines allant de 10 à 20 ans.

Et finalement, tard dans la soirée, le verdict est tombé : 130 années de prison ferme cumulées, soit des peines allant de 11 à 18 ans.