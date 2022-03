Zily chante la femme, l’amour, la paix, dans des tempos multiculturels

Zily, de son vrai nom Amida Zily, est une artiste française d’origine mahoraise et malgache, autrice, compositrice et interprète.

« Imani na Amani » (Foi et paix) dernier EP, pour Extended Play (entre un single et un album, a succédé au CD), de Zily comporte 9 titres, dont 3 ont fait l’objet de clips. Bluffant de qualité, le clip d’Amani est une succession de tableaux tous plus colorés les uns que les autres, une ode à la femme mahoraise, et ça et là apparaît un visage connu. Tout n’est que sourire, pour ce morceau « qui évoque ces femmes puissantes, battantes, résilientes. “Amani”, c’est l’histoire de Mayotte, et a? travers elle, l’histoire de toutes ces femmes qui font Mayotte ».

« Dzina langui langui dzina la fulera- wamifulera », « L’ylang-ylang est le nom d’une fleur – Je suis cette fleur », une ode a? toutes les grand-mères, mères, femmes, jeunes et petites filles. Plus largement, avec “Amani”, Zily se fait le porte-voix de toutes ces personnes qui se battent au quotidien pour une vie meilleure, pour elles ou pour leurs proches.

Quant à “ Tsika ” (J’étais, en shimaoré/Ensemble, en kibushi), c’est l’histoire d’une enfance joviale et sans tracas, l’histoire d’une petite fille en totale harmonie avec le monde qui l’entoure … C‘est l’histoire d’une enfance baignée de rires et de joie, entourée par une famille, des amis. “ Tsika ”, c‘est aussi l‘histoire d‘un contraste entre une enfance où l’on est heureux avec pas grand-chose, hors de l‘abondance matérielle que l’on connaît aujourd’hui. Enfin, “ Tsika ”, c‘est un message universel, invitant les enfants et les jeunes à se ressaisir et à apprendre à profiter de ce qui les entoure.

Et les clips sont entièrement sous-titrés en français, bienvenu pour en partager le sens… et améliorer son shimaore !

« Foi et paix » dans le monde entier, tout un programme

Présente sur la scène artistique de Mayotte depuis plus de 20 ans à travers ses engagements associatifs et culturels, l’artiste de Mayotte Zily « prend aujourd’hui un nouveau virage musical, portant toujours plus haut sa culture et ses traditions, en l’accompagnant de sonorités modernes et multiples », explique le dossier de presse.

Zily a la ferme intention de développer sa carrière à l’international, en entrant dans les réseaux de diffusion en France Hexagonale, mais également sur le continent africain. C’est par la création de son label Yeka Music et en s’entourant d’une équipe de professionnels qu’elle s’est lancée dans ce nouveau projet musical, Imani na amani (foi et paix).

Le label Yeka Music est à la fois voulu comme le porte-drapeau d’une identité mahoraise assumée et affirmée aux yeux du monde, et la possibilité d’offrir à l’industrie de la musique mahoraise d’autres outils de développement. Ses équipes sont implantées à Mayotte et en métropole.

Une signature, comme un slogan, un « gimmick » en version moderne, ‘’Yeka baba!’’, va permettre d’affirmer l’identité de Yeka Music comme une revendication : “Voyez la puissance et le potentiel de la musique mahoraise.”

Pour découvrir le morceau et le clip Tsika, cliquer ici, et pour Amani, ici.

A.P-L.