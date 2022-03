Covid : peu d’évolution des indicateurs sur une semaine

Au cours de la semaine du 9 au 15 mars, 49 cas de COVID-19 confirmés ont été identifiés parmi les patients domiciliés à Mayotte, soit un taux d’incidence de 17,5 cas pour 100 000 habitants, contre 15,7 il y a une semaine. Aucune hospitalisation pour Covid n’est enregistrée.

La vaccination se poursuit à Mayotte et notamment en termes de rappel vaccinal, pour lequel “une mobilisation totale est indispensable pour contenir l’épidémie et ses impacts sur l’hôpital”, rappelle l’ARS Mayotte.

L’émergence d’un nouveau variant n’étant pas à exclure, et l’épidémie repartant à la hausse en métropole, il est nécessaire de poursuivre la campagne de vaccination “pour que chaque personne éligible puisse être protégée, à la fois sur le rappel vaccinal et sur la vaccination de ceux qui restent à convaincre de recevoir leur première injection : se vacciner, c’est se protéger et protéger les autres”.

Depuis le 14 mars, Le port du masque n’est plus obligatoire dans les lieux clos (entreprises, écoles, administrations…) sauf dans les transports collectifs et les établissements de santé.

L’application du Pass vaccinal est suspendue dans tous les endroits où il était exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de restauration commerciales etc.).

Le Pass sanitaire (attestation de vaccination, résultat d’un test négatif ou d’un certificat de rétablissement) reste toutefois en vigueur dans les établissements de santé, les établissements accueillant des personnes en situation de handicap afin de protéger les personnes les plus fragiles.

L’obligation vaccinale des professionnels de santé reste maintenue, car il s’agit d’un enjeu de santé publique. Cette obligation doit protéger durablement les personnes les plus fragiles prises en charge dans nos établissements de santé.